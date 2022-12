Stiri pe aceeasi tema

- Președinții și vicepreședinții de raioane din R. Moldova ar pune la cale greve cu participarea cadrelor medicale, dupa ce autoritațile centrale au demarat procedurile de trecere a spitalelor raioanele in subordinea Ministerului Sanatații. Cel puțin asta lasa de ințeles Ministra Sanatații, Ala Nemerenco…

- Domeniul sanatații poate fi salvat doar prin investiții masive și modernizare. Declarația a fost facuta de președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care a menționat ca medicii au nevoie acum de susținerea statului mai mult ca oricand.

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu un mesaj catre medicii care accepta mita din partea pacienților sai. Intr-o postare pe pagina sa de facebook, ministra spune ca plațile pe care aceștia lei iau, le accepta, le solicita și le condiționeaza sint ca niște pietre grele legate de gitul tututora.…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a declarat, intrebat duminica despre promisiunea sa din campania electorala potrivit careia salariul mediu net al bucurestenilor va creste la 1.400 de euro, in anul 2024, ca ramane de vazut atunci cat va fi majorarea. El a adaugat ca trebuie sa luam in calcul…

- Cu cat vor crește salariile pentru profesori și angajați in Educație, de anul viitor. Care sunt propunerile din Legea bugetului Salariile profesorilor ar urma sa creasca anul viitor, potrivit datelor din proiectul pentru Legea bugetului, pus in dezbatere publica de catre Ministerul de Finanțe, relateaza…

- Proiectul de ordonanta de urgenta publicat, deja, pe site-ul Ministerului Finantelor prevede modificari si in privinta valorii punctului de pensie, dar si acordarea de ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici. Asa-numita „Ordonanta trenuletul" cuprinde principalele masuri fiscal-bugetare care se…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, spune ca examinarea mai multor cazuri de deces matern, inclusiv cel mai recent din Anenii noi, se afla sub controlul sau personal. In contextul acestor cazuri, ministra are o intrebare catre consiliile raionale in a caror subordine se afla spitalele raionale, dar și…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, fiind aflata intr-o vizita de lucru in nordul țarii, a prezentat colectivului IMSP Spitalul Clinic Balți noul director intermar al instituției, potrivit TVN . Potrivit sursei citate este vorba de Gheorghe Brinza, medic ansteziolog-reanimatolog, care din 2012 pana in…