- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu un comentariu referitor la decizia privind oferirea indemnizației unice doar personalului medical vaccinat. „Mie mi se pare ca noi chiar am intarziat puțin, deci din momentul cand cerem pedagogilor sa vina intr-un colectiv de copiii prezentand un certificat…

- RECORDUL PANDEMIEI COVID-19 in DAMBOVIȚA, INREGISTRAT IN ULTIMELE 24 DE ORE, 271 DE INFECTARI, astfel județul nostru a depașit recordul absolut de cazuri The post RECORDUL PANDEMIEI COVID-19 in DAMBOVIȚA, INREGISTRAT IN ULTIMELE 24 DE ORE first appeared on Partener TV .

- Octavian Jurma anunța pe contul sau pe Facebook ca Romania a inregistrat saptamana trecuta un record de decese din cauza coronavirus."Astazi am mai depasit un record absolut al pandemiei. Saptamana aceasta am inregistrat 1,203 decese, cu 47 mai mult decat vechiul record de 1,162 decese. Saptamana viitoare…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, susține ca Moldova nu e Austria, ca sa fie introdusa testarea gratuita. „Daca ne consideram Austria, atunci trebuie sa introducem aceste teste gratuite”, a spus Nemerenco, in cadrul emisiunii In Profunzime de la Pro TV.

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco a venit cu o reacție dupa ce primarul capitalei a declarat ca hotararea CNESP care obliga profesorii nevaccinați sa faca teste la Covid, la fiecare 14 zile din bani proprii, este nula, dar și dupa ce a criticat dur evenimentele organizate ieri in PMAN, de Ziua Independenței.…

- Dupa ce autoritațile din domeniul sanatații au anunțat ca profesorii și angajații din educație care nu vor fi vaccinați, pana la 1 octombrie, vor fi obligați sa prezinte un test Covid, la fiecare 14 zile, in spațiul public au aparut informații precum ca și studenții nevaccinați, care vor dori sa se…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus este in creștere cu 16,9%. Numarul deceselor a crescut cu 145,5% in ultima saptamana. Unele raioane au intrat deja in Cod roșu de alerta epidemiologica – Cahul, Vulcanești, Edineț, transmite știri.mdAnunțul a fost facut marți intr-o postare pe Facebook…