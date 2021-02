Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, anunța ca a solicitat Agenției Naționale de Integritate din Romania și DNA-ului romanesc sa verifice averea consilierei prezidențiale, pe domeniul sanatații, Ala Nemerenco. Decizia vine la o zi dupa ce a fost sesizat ANI-ul și Procuratura Generala pe aceeași cauza.

- O fosta consiliera a ministrului Vlad Voiculescu, Ala Nemerenco, a fost luata in vizor de presa din Republica Moldova. Nemerenco, care a ajuns intre timp consilier al Maiei Sandu, are o pensiune agro-turistica in Romania, construita dupa ce a aplicat la un program de finantare prin fonduri europene,…

- Consiliera președintei, Maia Sandu, in domeniul sanatații, Ala Nemerenco, anunța ca a inițiat procedurile juridice de acționare in judecata, pentru apararea demnitații și reputației profesionale, contra celor implicați direct in aceasta campanie - deputații socialiști Vladimir Odnostalco, Alla Darovannaia,…

- Consiliera președintei pe domeniul sanatații, Ala Nemerenco, vine cu anumite precizari referitoare la studiile și diplomele pe care le deține, dupa ce a fost acuzata de PSRM ca ar deține ilegal dipploma de masterat și dupa ce socialiștii a u solicitat demisia acesteia din funcție.

- Romania va dona Republicii Moldova vaccinul Moderna și nu vaccinul Pfizer cum era preconizat inițial. Declarația a fost facuta de consiliera președintei in domeniul sanatații, Ala Nemerenco, in cadrul emisiunii In Profunzime de la ProTV, menționand ca a fost inaintat un pachet de documente catre compania…

- Primul lot din ajutoarele promise de presedintele roman Klaus Iohannis in timpul recentei sale vizite la Chisinau, reprezentand o tona de medicamente si echipamente in valoare de peste 650.000 de lei, a ajuns azi in Republica Moldova, anunța agerpres . Aceasta asistenta este rezultatul angajamentelor…

- Consilierul pe probleme de sanatate a presedinelui Republicii Moldova, Ala Nemerenco, a oferit detalii despre cele 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 pe care Romania urmeaza sa le ofere Republicii Moldova. Nemerenco a comunicat ca primii care vor fi vaccinati sunt medicii din prima linie.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca Romania va sprijini vaccinarea anti-Covid a cetațenilor din Republica Moldova, prin furnizarea a pana la 200.000 de doze de vaccin. „Susținerea procesului de...