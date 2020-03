Ala Mutilica: Avem totul, în afară de cerneală roșie Daca iți dorești ceva foarte mult, mai intai dorește cu inima. Mai apoi trece acest lucru prin minte. Dorințele sunt ca niște baloane. Ca sa prinda un contur, trebuie umplute cu aer. S-a implinit ceva dupa dorința si voia ta foarte bine, nu s-a implinit, deci inca nu a venit timpul. Cineva, de acolo de sus, socoate ca nu ești pregatit. Amintiți-va de vechiul proverb roman care spune ca, cu o randunica nu se face primavara. Mai ingropam uneori din visele noastre, motivand ca inca nu le-a venit timpul, ca sunt prea marețe sau, motive gasim cu duiumul. Important este sa ramanem buni. Bun ești, sau… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Australia au identificat modul in care sistemul imunitar lupta cu noul coronavirus Covid-19 și au publicat studiul in publicatia Nature. Zeci de mii de bolnavi din intreaga lume s-au vindecat, dar este pentru prima data cand oamenii de stiinta au identificat celulele imunitare…

- Mai multe cadre medicale și oficiali ai Ambulanței au cautat Libertatea, dupa ce in ultimele citeva zile s-au intamplat unele cazuri in care ”am ajuns la pacienți cu simptome de febra, crezand ca e gripa normala sau raceala, și abia fața in fața ne-au spus ca vin din Italia sau Spania sau alte zone…

- Exista bancheri ai începutului de banking în România, bancheri ai prezentului și bancheri ai viitorului. Eu fac parte din bancherii începutului. Întrebarea mea este daca noi ca bancheri ne-am facut datoria fața de economia României, astfel ca oamenii de azi sa nu…

- Apar noi detalii in cazul primului roman infectat cu noul coronavirus. Mai exact, tanarul in varsta de 25 de ani, din localitatea Prigoria, a fost in Germania, in urma cu doar cateva zile.

- Osho este acuma la moda. Este citit și rascitit. Are și sfaturi utile. „Singura functie a mintii este de a diviza la nesfarsit. Rolul inimii este de a vedea ceea ce uneste, lucru de care mintea nu este deloc capabila. Mintea nu poate sa inteleaga ceea ce se afla dincolo de cuvinte; ea poate sa inteleaga…

- Cat de repede zboara timpul. Ai deschis ochii, e dimineața. Ai fluturat de doua ori din gene și de acuma s-a facut seara. Intre luni și iara luni sunt doar cateva fluturari de gene. Cam atatea fluturari sunt intre viața și moarte. Trebuie sa gasim timp pentru a comunica cu oamenii buni. Timpul este…

- Autor: Stelian ȚURLEA Inca o carte cu un titlu nefericit sau necomercial, care trimite mai degraba la o carte de istorie, nu la un roman. In traducerea franceza, „Calatoria Lilyiei”, imi pare mult mai atragator. Dar e, din fericire, un roman bine scris, istoric intr-o masura, thriller in alta masura.…

- Peste 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati in Rusia dupa al Doilea Razboi Mondial. Aproape 10.000 dintre acestia au murit in lagarele rusesti. In satele si orasele din Transilvania mai exista inca supravietuitori ai deportarilor, care nu au vrut sa paraseasca Romania pentru…