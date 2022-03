Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timișoara s-a impus pe terenul unei contracandidate la calificarea in play-off, CSM Baschet Petrolul Ploiești. Alb-violeții au controlat meciul și s-au impus meritat dupa un meci de calitate cu 93-85. Baschetbaliștii violeți s-au instalat la conducere dupa startul partidei și au construit victoria…

- Agenția Naționala de Integritate a transmis, luni, ca a sesizat parchetul in cazul a șase foști sau actuali polițiști, inclusiv un șef serviciu la Direcția Generala Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru averi nejustificate si nedeclararea…

- Meciul in care formatia de pe litoral a marcat cele mai multe goluri pana acum in acest sezon.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat astazi prima victorie in 2022, in meciul de pe teren propriu cu CSM Bacau, din etapa a 20 a a Ligii Nationale."Delfinii" s au impus categoric,…

- Nicolae Linca Cergau, a doua victorie in amicale, cu gandul la promovarea in Liga a 4-a Echipa Nicolae Linca Cergau a repurtat a doua victorie in jocurile de verificare din aceasta iarna, impunandu-se in deplasare cu Viitorul Biia (colega in Seria a 2-a a Ligii a 5-a, locul 4 dupa prima parte a campionatului),…

- Liderul FCC Baschet UAV Arad a obtinut o noua victorie, 79-62 cu BC Sirius Muresul Targu Mures, sambata, in deplasare, in etapa a 16-a a Ligii Nationale de baschet feminin. Aceasta a fost a sasea victorie consecutiva a echipei aradene, care a mai avut o serie de noua victorii, intrerupta de…

- Tot ce aveți nevoie pentru organizarea unei nunți de vis gasiți in acest sfarșit de saptamana la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unde s-a deschis vineri o noua ediție a Targului de Mirese. Evenimentul este organizat de CCIAT și firma Rayna Decor, iar programul este urmatorul: vineri de la…

- Pentru prima data de la finalizarea lucrarilor de reabilitare a ecluzei de pe Bega, aflata la nodul de la Sanmihaiu Roman, a fost traversata de un vaporaș. Comisia tehnica a Administrației Bazinale de Apa Banat a testat funcționarea instalației. Cu acest prilej, un vaporetto, care a plecat din Timișoara,…

- Ultima etapa din acest an in Liga 3, Seria 8 a adus trei victorii timișene, din patru posibile. CSC Ghiroda si Giarmata Vii a obținut un succes special contra uneia din echipele bune ale eșalonului, Progresul Pecica, succes obținut in deplasare, dupa un forcing excelent pe final de joc. Cosmin Mancaș…