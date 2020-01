Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației anunța ca in 57 de școli din țara și din București, cursurile sunt suspendate parțial, din cauza gripei. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica a anunțat, joi, ca numarul persoanelor care au murit…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anunțat miercuri un nou deces provocat de virusul gripal in acest sezon. Al noua victim este un bebeluș de 11 luni din județul...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la noua, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit de gripa este un copil de 11 luni din judetul Vaslui, avand…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, a anuntat, marti, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit de gripa sunt o femeie in varsta de 65 ani, cu conditii…

- Opt decese din cauza gripei sunt confirmate de Centrul de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Printre victime e și un baiețel de 2 ani din București, cu condiții medicale preexistente, dar nevaccinat, potrivit Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…

- Un numar de 1.268.077 persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal pana pe 8 decembrie cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Opt cazuri de gripa din acest sezon au fost confirmate in București, Dambovița și Iași, anunța Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța ca in saptamana 18 - 24 noiembrie, numarul…