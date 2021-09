Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii de la Targu Mures, ca Programul "Impreuna pentru familie", care va fi dezbatut la cel de-al 15-lea Congres al formatiunii, nu este o chestiune ideologica, ci este baza tuturor politicilor nationale.…

- The Chairman of Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR), Kelemen Hunor, declared, on Thursday, at the Women's Organization Forum of the party, "United for the future - together for our children", in Targu Mures, that the Union has responsibilities and plans for the coming years, including a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai Uniunii, care se desfasoara la Targu Mures, ca in acest moment criza coalitiei nu are o solutie, intrucat niciuna dintre parti nu cedeaza pana ce nu se termina alegerile in cele doua partide, PNL si USR PLUS.…

