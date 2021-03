Al treilea val din România va fi MAI RĂU decât în restul lumii: Tinerii vor fi cei vizați Medicul Radu Țincu avertizeaza asupra faptului ca valul trei in Romania va fi diferit fața de cele anterioare, susținand ca va exista o creștere de cazuri in randul populației tinere, care nu a fost imunizata. ”Cred ca va fi un al treilea val diferit fața de cele din 2020, pentru ca atunci aveam toata populația expusa riscului. In acest moment, grupele vulnerabile sunt oarecum securizate prin vaccin. Cred ca vom avea un numar de cazuri in creștere la populația tanara, care inca nu a fost imunizata. Avem o noua varianta virala, varianta britanica, care in mod sigur circula in Romania intracomunitar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

