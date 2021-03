Sperantele romanilor de a evita un al treilea val al pandemiei se naruie rapid, pe masura ce numarul cazurilor noi de COVID-19 se indreapta din nou spre un nivel intalnit in toamna anului trecut. Potrivit estimarilor realizate de specialisti, in luna aprilie am putea avea cele mai multe cazuri noi zilnice de la inceputul pandemiei, precizeaza surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO.

Marti, 9 martie, Grupul de Comunicare Strategica a raportat 4989 de noi cazuri de COVID-19. In sectiile de anestezie terapie intensiva erau internati 1126 de pacienti. Cu un ritm de crestere de peste 100 de…