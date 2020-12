Coreea de Sud va impune reguli sporite de distanțare sociala pentru capitala Seoul și zonele inconjuratoare, au declarat duminica oficialii din domeniul sanatații, in timp ce autoritațile se lupta sa conțina cel mai mare val de infecție cu coronavirus din țara in noua luni. Decizia vine dupa ce guvernul a implementat sambata masuri fara precedent […] The post Al treilea val aduce un record de imbolnaviri in Coreea de Sud, țara cu cele mai eficiente masuri in pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .