Al treilea vaccin, pe drum – vezi detalii

- Secretarul adjunct al sanatatii din SUA, Brett Giroir, a afirmat, duminica, faptul ca un al treilea vaccin care va preveni COVID-19 ar putea obține aprobarea SUA inca din luna viitoare, conform Reuters.

- Sa îți gasești timp liber în programul încarcat poate fi o provocare. Însa o noua cercetare sugereaza ca ar putea fi nevoie de doar 11 minute de exerciții fizice în fiecare zi pentru a trai mai mult, potrivit unui studiu publicat în British Journal of Medicine, relateaza…

- Vaccinul experimental dezvoltat de Moderna Inc are o eficiența de 94,5% in prevenirea COVID-19. In aceste condiții, SUA ar putea avea in scurt timp doua vaccinuri cu rezultate care depașesc cu mult așteptarile. In condițiile anunțului facut de Moderna, luni, și Pfizer, saptamana trecuta , Statele Unite…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat vineri ca a programat prima executie federala a unei femei din ultimele sapte decenii. Lisa Montgomery, condamnata pentru o crima din 2004, va fi executata pe 8 decembrie, transmite Reuters.

- Dezvaluirile ofițerului american de contraspionaj au aparut aproape simultan cu declarația lui Donald Trump, in care admite ca vaccinul impotriva infecției cu coronavirus va aparea in Statele Unite abia dupa alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, el a explicat acest lucru nu prin intrigile…