Stiri pe aceeasi tema

- O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID a fost adoptata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Pe lista roșie au fost incluse și Romania, Republica Moldova, și Bulgaria. Cei vaccinați impotriva COVID-19 nu trebuie sa stea in carantina…

- Sectia de chirurgie cardiovasculara a Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova mai are nevoie de echipamente in valoare de jumatate de milion de euro pentru a deveni 100% functionala. Luna viitoare, echipa de medici care va opera aici va fi in Craiova,…

- Romania trimite in Grecia 142 de pompieri cu opt autospeciale de stingere incendii de padure, trei cisterne, un centru de comanda, doua containere Multirisc, un autocar de intervenție, precum și alte mijloace de sprijin logistic, printre care și o drona. Pompierii care formeaza modulul sunt de la Inspectoratul…

- RESITA – Dupa interventia de joia trecuta a medicului chirurg Romeo Dumitrecu si refuzul Timisoarei, tanarul a fost acceptat si operat cu succes, pentru leziunea de aorta, la Targu-Mures, printr-o procedura care reprezinta o premiera nationala! Ruptura de aorta care nu putea fi rezolvata decat intr-un…

- Vineri a avut loc noua performanța medicala in premiera naționala la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu-Mureș, la Clinica de Chirurgie Cardiovasculara condusa de prof.dr. Horațiu Suciu. Este vorba de un pacient in varsta de 35 de ani cu politraumatisme, printre care și o ruptura…

- Primul roman care a absolvit Medicina in cadrul celebrei universitați britanice Cambridge a ales sa se intoarca definitiv in tara. Mihai Bica are 27 de ani și este rezident in Cardiologie la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ din București. Viseaza la o cariera…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune Guvernului un nou set de masuri de relaxare, care ar putea intra in vigoare de la 1 august. Astfel, se va mari numarul participanților la evenimentele private (nunți, botezuri), evenimentele culturale sau la competițiile sportive. Am putea avea stadioane…

- Breban David Ionuț, un baiețel de 3 anișori, are nevoie urgenta de sange grupa A2 Rh +. Micutul este internat la Secția de cardiologie pediatrica, Institutul cardiovascular si transplant Tg-Mureș. Cine poate și dorește este rugat sa il ajute pentru a putea fi operat (operatie la inima). Donatorii sunt…