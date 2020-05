Al treilea suspect în cazul spirtului contrafăcut care a omorât 12 persoane In scandalul deceselor de la Iasi, unde au murit 12 persoane pentru ca au baut spirt contrafacut apare si al treilea vinovat. Cel de-al treilea suspect a mers la poliție și s-a predat singur. Barbatul s-a prezentat la Poliția Capitalei, de unde mai apoi a fost dus la Parchetul din Iași. In urma cu cateva zile, in acest caz alți doi cetațeni straini au fost arestați preventiv pentru ucidere din culpa și inșelaciune. 12 persoane au decedat fiindca au baut spirt Potrivit unor surse din ancheta, cei trei ar fi preparat in cantitați mari o soluție periculoasa vanduta ca spirt in mai multe județe din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

