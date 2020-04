Stiri pe aceeasi tema

- Un spital militar modular de campanie, unicat in Moldova, va fi instalat in municipiul Bacau in urmatoarele zile, in care vor fi tratate cazurile de imbolnavire cu COVID-19. Decizia a fost luata la intalnirea pe care ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avut-o la Piatra Neamț cu prefectul județului Bacau,…

- Ieri, 7 aprilie, chiar de Ziua Mondiala a Sanatații, Romania a trimis in Italia, in zona Milano, o echipa formata din 11 medici și șase asistenți medicali pentru a susține autoritațile din aceasta țara, cea mai afectata din Europa, in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut chiar…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, a anunțat ca astazi au fost semnate doua noi contracte pe fonduri europene. Este vorba de peste 32 de milioane de euro pentru reabilitarea Spitalului TBC și pentru proiectele de mobilitate urbana. Articolul VIDEO: Peste 32 de milioane de euro pentru Bacau apare prima…

- Pentru prima oara in 45 de ani, la Spitalul de Pneumoftiziologie – exista o STAȚIE PROPRIE DE OXIGEN MEDICAL. “Acum cateva saptamani, cand am filmat acest video, nici nu ne gandeam ca, peste puțin timp, investiția noastra se va dovedi a fi atat de importanta in contextul actual”, spune primarul Cosmin…

- Mai mult de jumatate din bolnavii infectați cu noul coronavirus COVID-19, internați la Spitalul de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” din Iasi, au sub 50 de ani! Managerul unitații spitalicești, dr. Carmen Dorobaț, crede ca profilul pacientului infectat cu COVID-19 s-a schimbat iar in doua-trei saptamani…

- Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Onești are, de marți, 17 martie, al doilea cort de triaj epidemiologic la intrarea in unitate. Masura a fost luata pentru ca la intrare, printr-un singur cort de triaj, se forma aglomerație. „Am instalat al doilea cort – spune primarul municipiului, Nicolae…

- 331 de milioane de euro au fost alocati prin OUG 81/2019 unor agenți economici din sectoare energo-intensive, pentru compensarea costurilor mari ale energiei electrice, rezultate din schemele de sprijin pentru energia solara și eoliana! Federația Proprietarilor de Paduri și Pașuni …

- Rezultatele investigatiei de laborator efectuate la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, pentru pacienta in varsta de 14 ani, care a fost transportata ieri, 06.03.2020, la SJU Bacau – Sectia Boli Infectioase de la Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhusi, sunt negative pentru COVID-19. Familia adolescentei…