- Yana de la Mireasa, sezon 5 a oferit mai multe detalii cu privire la speculațiile ca ar fi insarcinata. Ce a spus fosta concurenta a show-ului matrimonial despre imaginile in care pare ca iși arata „burtica de gravida”.

- Sursa: dnsc.ro Marți, 11 iunie 2024, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și ING Romania au organizat in București, la Refugiu Urban, un workshop cu presa dedicat campaniilor frauduloase din mediul online in care atacatorii se folosesc de tehnologia deep fake.Cum ne putem proteja de…

- UPDATE: Pana la ora 21,00 au votat la alegerile europarlamentare, 9.134.142 de alegatori (50,69%), potrivit datelor furnizate in timp real de Autoritatea Electorala Permanenta. In mediul urban au votat 4.580.543 alegatori, iar in mediul rural 4.553.599 de alegatori. Cu urna mobila si-au exprimat optiunea…

- Cristina Belciu a avut o apariție spectaculoasa pe covorul roșu de la Cannes. Vedeta a fost prezenta la eveniment alaturi de cea mai buna prietena. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, actrița a facut declarații despre Festivalul de Film de la Cannes. Iata ce a marturisit ea despre…

- Edenred Romania va sprijini programul „Paine și Maine”al Fundației World Vision, contribuind astfel la susținerea copiilor din mediul rural sa mearga la școala. Copiii din medii vulnerabile au nevoie de hrana sa poata invața, au nevoie de energie sa-și poata face temele, precum și de modele demne de…

- Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Turț s-a evidențiat prin performanțele remarcabile ale elevilor sai la etapa județeana a Concursului Național pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura”. Competiția a fost o ocazie pentru tinerii din mediul rural de a-și demonstra abilitațile…

- 8.385 de someri erau inregistrati in Arges la finalul lunii martie, peste 85% dintre ei fiind din mediul rural, conform datelor comunicate, marti, 23 aprilie, de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). Citește și: Alte 17 microbuze electrice școlare vor ajunge in Argeș „Din totalul…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc in localitatile care au sub 15.000 de locuitori a fost adoptat marți in Camera Deputaților. „Legea pacanelelor” a trecut cu 243 de voturi „pentru”, niciunul contra și patru abțineri Camera Deputaților a dezbatut marți,…