Al treilea schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina In seara zilei de sambata, 9 aprilie, s-a desfașurat al treilea schimb de prizonieri intre Rusia și Ucraina. Anunțul despre aceasta acțiune a fost transmis din partea Kievului. Potrivit acestui anunț, Ucraina a primit 26 de foști prizonieri, dintre care 14 militari și 12 civili. Toți aceștia au revenit pe teritoriul Ucrainei. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook și Google News ! The post Al treilea schimb de prizonieri intre Rusia și Ucraina appeared first on Romania Libera . Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile filmate cu drona par sa arate Aeroportul Internațional Antonov avariat, in apropiere de Hostomel, in Ucraina. Imaginile aratazona aeroportului și zona inconjuratoare, inclusiv avioane pe pista și cladiri avariate in urma atacurilor aeriene rusești. Reuters a reușit sa verifice inregistrarea…

- Imaginile arata un bloc de apartamente grav avariat dupa ce bombardamentele au lovit o zona rezidențiala a orașului Donețk, controlat de separatiști, din estul Ucrainei. Bombardamentul din orașul Donețk a avut loc in momentul in care Ucraina a acuzat Rusia ca bombardeaza aproape toate orașele de pe…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata, la Varsovia, ca ”nu este sigur” ca anunțul Rusiei de a-si concentra ofensiva asupra zonei Donbas inseamna o schimbare a strategiei sale in Ucraina, relateaza AFP. Intrebat de un jurnalist pe aceasta tema, el a raspuns concis: ”Nu sunt sigur ca ei (rusii)…

- Rusia susține ca Zelenski ar accepta sa negocieze despre Crimeea, Lugansk și Donețk, pentru a obține incetarea razboiului in Ucraina. Agenția oficiala de presa rusa, TASS, anunța ca Zelenski s-ar fi referit la aceste negocieri intr-un interviu. „Sunt gata sa discut aceste teme la prima mea intalnire…

- Videoclipul difuzat de serviciile de urgența de stat ucrainene ii arata pe pompierii care se lupta cu un incendiu mare dupa ce o racheta a avariat o cladire rezidențiala din capitala Ucrainei, Kiev. Mai multe etaje ale cladirii erau inca in flacari la cateva ore dupa atacul din cartierul Podilskyi al…

- Armata din Taiwan a organizat miercuri (16 martie) exerciții de tragere in cel mai nordic teritoriu, o insula indepartata care este situata strategic chiar langa coasta Chinei. Soldații au tras cu obuze spre o cruce roșie plutitoare in apa, menita a reprezenta forțele inamice care avanseaza. Ecourile…

- Noua din 10 ucraineni ar putea fi scufundați in saracie daca razboiul din Ucrain se prelungește in anul urmator, ștergand doua decenii de caștiguri economice, a anunțat Programul de Dezvoltare al ONU (PNUD) miercuri. Achim Steiner, administratorul PNUD a declarat marți (15 martie) pentru Reuters ca…

- Jamala, caștigatoarea concursului Eurovision din anul 2016, a transmis, de la București, un mesaj in sprijinul Ucrainei. Mesajul a fost transmis in ziua de 5 martie 2022. Jamala este ucraineanca iar dupa inceperea razboiului in Ucraina s-a refugiat in Romania, impreuna cu copiii ei. Rusia a atacat militar…