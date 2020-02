Al treilea premiu Fair-Play Eurocar de etapă a ajuns la Buzescu Al treilea premiu Fair-Play Eurocar de etapa a ajuns la Buzescu in Sport / on 28/02/2020 at 12:19 / Sambata, 22 februarie, in deschiderea partidei de Liga 4, CS Rapid Buzescu – AS Steaua Spatarei, pe stadionul “Comunal”, a fost decernat premiul Fair-Play de etapa echipei CS Rapid Buzescu. Reprezentanții AJF, Stan Prodan, președinte, și Catalin Cușca, secretar general, au oferit un set complet de echipament, o minge și placheta de onoare. Prezent la festivitate, primarul comunei, dl. Valentin Traistaru, a mulțumit echipei pentru comportament și celor din anturajul echipei pentru organizarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

