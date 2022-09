Al treilea pod peste Dunăre. Bulgaria și România au bătut palma Bulgaria si Romania au convenit asupra unui al treilea pod peste Dunare, care va fi construit la Ruse - Giurgiu. In acest scop, intre cele doua tari va fi semnat un acord, informeaza publicatia "24 Ceasa". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

