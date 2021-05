Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni ca se vor deschide alte centre de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-thru. "Mall Vitan e o locatie, Cora Pantelimon e o locatie si poimaine se va deschide la Metro Metalurgiei in Sectorul 4", a spus Alin Stoica, intr-un clip video postat…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta deschiderea unui nou centru de vaccinare de tip drive-thru in sectorul pe care il conduce. Inca un centru de vaccinare drive-thru super accesibil a fost astazi deschis de catre Primaria Sectorului 6 in parcarea Plaza Romania, a transmis Ciprian Ciucu, pe…

- Primele centre de vaccinare de tip drive-thru din judetul Neamt s-au deschis, sambata, la Piatra-Neamt si Roman, si vor functiona in fiecare weekend, a anuntat prefectul George Lazar. Centrul de la Piatra Neamt este amenajat in parcarea ‘Shopping City’, iar cel de la Roman in parcarea ‘Roman Value Center’.…

- Un șofer din Alba s-a dus cu TIR-ul sa se vaccineze anti-coronavirus. Barbatul din județul Alba se afla intr-o cursa interna cand s-a decis sa mearga la centru pentru a se vaccina. Acesta s-a abatut de la drum și a intrat cu TIR-ul la centrul de vaccinare drive-thru din Deva. Șoferul de TIR s-a vaccinat…

- Primele persoane care s-au vaccinat in centrul drive through de la Buzau au asteptat in parcare inca inainte de deschiderea acestuia, iar pe langa persoanele aflate in masini au venit si zeci de motociclisti. Pe motocicleta a ajuns si prefectul de Buzau, Silviu Iordache, vaccinat deja in urma cu…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca primul centru drive-through va functiona de la sfarsitul acestei saptamani in parcarea Shopping City si a facut apel la angajatori sa acorde facilitati angajatilor care se vaccineaza, in conditiile in care judetul se afla pe ultimul loc in tara din…

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza, joi, la ora 14.00, o vizita la primul centru de vaccinare drive-through din București, situat in Piața Constituției, anunța Administrația Prezidențiala. Centrul s-a deschis joi dimineața, iar președintele nu rateaza nici de aceasta data ocazia de a incerca sa…

- In sectorul 4 din București s-a deschis al treilea centru de vaccinare.Vlad Niculescu, director executiv Primaria Sectorului 4: Funcționeaza cu 6 cabinete de vaccinare. Are o capacitate de 360 de persoane pe zi, care se pot vaccina in acest centru.Cei care vor sa se imunizeze in acest centru trebuie…