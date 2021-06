Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an, CEO-ul Tesla și SpaceX a vandut sau a scos la vanzare toate proprietațile imobiliare in valoare de 114 milioane de dolari, iar acum locuiește in Texas intr-o casa mica, in valoare de 50.000 de dolari.

- Mogulul fashion Bernard Arnault a devenit, in urma cu cateva zile, pentru scurt timp, cel mai bogat om din lume, avand o avere aproximata la 183,3 miliarde de dolari, care o depaseste cu 300 de milioane pe cea a lui Jeff Bezos, de la Amazon, si pe Elon Musk, detinatorul unei averi de „numai” 147,3 miliarde…

- Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, iar in anul pandemiei, 2020, averea lui a crescut și mai mult, atingand un maxim istoric. Potrivit Bloomberg , in 2020, verea fondatorului Amazon, antreprenorul american Jeff Bezos, a urcat la 171,6 miliarde de dolari. Astfel, a depasit varful de aproape 168…

- Dupa aterizarea cu succes al lui SN15, cea mai recenta racheta Starship de test, care a stabilit și o premiera in acest sens, SpaceX se gandește deja la pașii urmatori care trebuie parcurși pentru testarea ulterioara a prototipului care va duce, in cele din urma, omenirea catre Marte. Conform unui document…

- CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, a fost gazda show-ului „Saturday Night Live” (SNL) și a afirmat ca probabil este prima persoana care sufera de sindromul Asperger. Elon Musk este unul dintre cei mai bogați oameni de pe planeta. Musk a declarat la SNL ca sufera de sindromul Asperger, o condiție care…

- Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala a SUA ales SpaceX pentru a trimite pe Luna urmatorii astronauți ai Americii, o premiera dupa 1972, a declarat NASA. Contractul de 2,9 miliarde de dolari este pentru prototipul navei spațiale Starship, care este testata la o facilitate a SpaceX din Texas.…

