- Noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cat si mutatia E484K, care potrivit unor studii poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului, a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea

- Geneticianul roman Florin Mircea Iliescu este surprins de lipsa acțiunii hotarate a oficialilor de la București in fața mutației britanice, despre care spune ca este cu 50% mai mortala și de faptul ca Romania a dat liber intregii populații la vaccinare, deși nu a imunizat decat 15% din universul persoanele…

- Autoritatile au decis, luni seara, continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, autorizate in momentul de fata la nivel european. Astfel, Romania va continua vaccinarea cu serul AstraZeneca. "In cursul acestei seri, a avut loc o sedinta extraordinara la care…

- Transmiterea coronavirusului a fost redusa la jumatate dupa vaccinare, arata un studiu britanic citat vineri de autoritațile scoțiene. Eficacitatea vaccinurilor anti-Covid inregistrate deja este confirmata, cel puțin parțial, și impotriva transmisiei virusului catre alții, potrivit unui studiu…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat ca eficacitatea vaccinurilor omologate in fața noilor tulpini ale virusului (britanica, africana, braziliana) este ușor diminuata și ca singura varianta pentru a opri raspandirea virusului ramane…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița, a explicat in conferința saptamanala de presa ca eficacitatea celor 3 vaccinuri disponibile acum in Romania - Pfizer BioNTech, Moderna și AstraZeneca - este "ușor diminuata" fața de doua

- Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, afirma ca autoritatile iau in calcul posibilitatea aparitiei unui al treilea val al epidemiei in Romania, cauzat de tulpina de SARS CoV-2 aparuta initial in Marea Britanie, care este mult mai contagioasa. Ea catalogheaza drept „incredibila”…

- Datele preliminare sunt incurajatoare, indicand un raspuns imun foarte bun in cazul majoritații subiecților care sunt monitorizați și au primit doza de rapel. Ne aflam in perioada in care persoanele vaccinate in primele zile ale campaniei de vaccinare anti-Covid beneficiaza de efectul maxim al dozelor…