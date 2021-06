Stiri pe aceeasi tema

- Inca un apel de proiecte lansat de Centrul de Proiecte al Timișoarei. De data aceasta pentru programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Se numește TM2023 RESTART și are un buget de 4 milioane de lei. Proiectele sunt deja incluse in programul cultural, așa ca se face doar selecția. Finanțarea…

- Incepe numaratoarea inversa. Timișoara va fi, in 2023, Capitala Culturala Europeana, dar activitatea TM2023 este in continuare blocata. Cu pandemie sau fara pandemie, asociația nu poate funcționa pentru ca nu are un consiliu director complet. Dominic Fritz merge impreuna cu liderul CJ Timiș la București,…

- Echipa din spatele asociației Tribul Artistic a identificat o necesitate in pregatirea orașului Timișoara pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii și organizeaza cursuri de scriere și producție a proiectelor culturale cu finanțare europeana.

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a „agitat” apele ieri, subliniind intr-o conferința de presa ca Timișoara e in pericol sa piarda titlul de Capitala Europeana a Culturii. Astazi, intr-o intalnire programata din timp, in pregatirea vizitei de monitorizare care va avea loc in iunie, primarul Dominic…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Ludovic Satmari, președintele Asociației Breasla Ghizilor Timișoara, recent inființata, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre turismul in Timișoara și in imprejurimi, dar și despre anul in care orașul va fi Capitala…