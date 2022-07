Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al fortelor NATO, generalul american Cristopher Cavoli, vorbeste fluent rusa si are studii la Princeton si Yale. Cavoli conduce acum fortele americane in Europa, urmand sa fie promovat comandant suprem al fortelor NATO in Europa. Senatul SUA a confirmat, joi, numirea sa la conducerea fortelor…

- In fiecare saptamana, Rusia trimite in Ucraina mii de oameni inarmați, Moscova ii numește voluntari. Dupa cum a devenit cunoscut BBC, acum sunt detașamentele formate din voluntari care lupta in cele mai active sectoare ale frontului. In același timp, pregatirea noilor recruți inainte de trimitere dureaza…

- Ucraina a intrat in ziua 73 a razboiului cu Rusia. Dupa evacuarea a zeci de civili din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, inclusiv femei și copii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca lucreaza la „opțiuni diplomatice" pentru a salva soldații ucraineni ramași in oțelarie, care…

- UDPATE 2 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a emis, marti, un decret care prevede sanctiuni impotriva statelor care au adoptat masuri „inamicale” in contextul invaziei militare ruse in Ucraina, o referire la sanctiunile masive impuse de Occident. Decretul prezidential este o riposta la „actiunile…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Rusia continua ofensiva din Donbas dar se pregatește, totodata, sa ia oficial in stapanire teritoriile ucrainene pe care, de 8 ani, le controleaza cu ajutorul separatiștilor din Donețk și Lugansk. Aproximativ 100 de civili, inc

- Doua explozii au avut loc, luni, la primele ore ale zilei de la Belgorod, regiunea de sud a Rusiei la granița cu Ucraina, a scris Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii intr-o postare pe rețelele de socializare. „Nu au existat victime sau pagube”, a anunțat Gladkov. Patru locuitori ai orașului Liman…

- Liderul regiunii separatiste Donetk, din estul Ucrainei, a afirmat marti ca Rusia ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare dupa atingerea frontierelor regiunii, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldati ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a adaugat…