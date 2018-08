Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari incep, luni, audierile in dosarul in care se verifica intervenția Jandarmeriei.De altfel, anchetatorii au facut apel la toți cei care pot furniza informații sa se prezinte la sediul Parchetului. Zeci de persoane care susțin ca au fost agresate de jandarmi au facut…

- Persoanele ranite in urma interventiei de vineri seara a jandarmilor sunt chemate astazi la sediul Parchetului Militar, pentru a le oferi date anchetatorilor. 33 de persoane au solicitat certificate medico-legale si au depus plangeri impotriva jandarmilor, in ultimele doua zile.

- Procurorii militari, care fac cercetari cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, vor incepe luni audierile, persoanele ranite in urma interventiei jandarmilor fiind chemate in cursul acestei zile la sediul Parchetului…

- Procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost ranite la protestul de vineri din Piata Victoriei, in urma interventiei jandarmilor, sa se prezinte, luni si marti, la sediul Parchetului Militar Bucuresti. "Procurorii militari ii invita pe toti care au participat la protestul…

- Parchetul Militar a anuntat deschiderea unui dosar penal avand ca obiect interventia jandarmilor in Piata Victoriei. Procurorii s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de purtare abuziva. The post Dosar penal deschis de procurorii militari, privind interventia jandarmilor in Piata Victoriei appeared…

- Parchetul Militar București a deschis un dosar penal in legatura modul de intervenție al jandarmilor și incidentele care au avut loc in timpul manifestației din Piața Victoriei. Procurorii s-au sesizat din oficiu.

- Procurorii militari s-au autosesizat dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei si au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii. Parchetul Militar va prelua si toate plangerile penale depuse la sectiile de politie, pe care le va reuni intr-un singur dosar.

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…