- In ciuda faptul ca profesorii sunt tot mai divizati in aceasta privinta, in cancelarii sau pe grupurile de profil, multi sugerand ca ar trebui acceptate ofertele Guvernului, sindicalistii din invatamantul preuniversitar din Iasi anunta ca vor contina greva, si organizeaza al patrulea protest in fata…

- Peste 2.500 de angajati din invatamantul preuniversitar din judetul Iasi s-au adunat ieri din nou in fata Prefecturii Iasi, protestand pentru cresteri salariale, respect si demnitate. De la ora 11, cadre didactice, nedidactice, auxiliare si elevi s-au facut auziti si au scandat pentru revendicarile…

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) din Iasi a anuntat calendarul protestelor de saptamana viitoare: Luni, 29 mai 2023, ora 11:00 - protest in fata Prefecturii Iasi; Marti, 30 mai 2023, ora 11:00 - membrii USLIP Iasi vor fi prezenti la protestul de la Bucuresti (vor pleca…

- Au trecut cinci zile de cand angajatii din invatamantul preuniversitar sunt in greva. Peste 8.000 de cadre didactice, nedidactice si auxiliare din judetul Iasi cer cresteri salariale si recunoastere sociala. Scenariul este ingrijorator, avand in vedere ca peste trei saptamani se incheie anul scolar,…

- Profesorii din judetul Iasi vor protesta astazi, in intervalul orar 11:00-13:00, in fata Prefecturii Iasi. Peste 90- din personalul angajat in invatamantul preuniversitar din judetul Iasi este in greva de luni, 22 mai. Copiii nu au mers la gradinita sau la scoala in aceasta perioada si nu vor merge…

- Peste 90- din personalul angajat in invatamantul preuniversitar din judetul Iasi a intrat in greva generala luni, 22 mai 2023. Peste 8.000 de angajati isi doresc imbunatatirea conditiilor salariale si vor continua greva pana vor exista imbunatatiri. Copiii au stat acasa ieri si vor sta si astazi, pentru…

- Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem, protestul urmand sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat pentru declansarea ei vor renunta la aceasta forma…

- In urma incidentului cu profesoara de Japoneza injunghiata in timpul orelor, la o scoala din Bucuresti, lipsa sigurantei in unitatile de invatamant este readusa in prim-plan. Sunt foarte putine unitati de invatamant care beneficiaza de un serviciu de protectie si paza, iar elevii si cadrele didactice…