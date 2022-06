Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a aprobat, vineri, oficial al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei. Pachetul include un embargo complet asupra titeiului rusesc si produselor petroliere transportate pe mare, sanctiuni care vizeaza bancile si televiziunile ruse.

- Uniunea Europeana a adoptat cel de-al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care reprezinta unul dintre „cele mai vizibile, directe și puternice raspunsuri ale UE la atacul brutal și neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei”, arata Comisia Europeana. Acordul include un embargo asupra importurilor…

- Reprezentantii Celor 27 au aprobat joi un al 6-lea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, care include un embargo petrolier cu anumite scutiri, dar nu prevede inscrierea sefului Bisericii Ortodoxe Ruse pe lista neagra a celor vizati de sanctiuni, informeaza surse diplomatice citate de AFP si dpa, relateaza…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, analizeaza propunerile președintelui ucrainean care a cerut, in discursul sau adresat romanilor, ca sunt necesare noi sancțiuni impotriva Rusiei. Zelenski a dat ca exemplu oprirea importukui de gaze și a tranzitului de marfuri dinspre Rusia, precum și inchiderea…

- Uniunea Europeana a adoptat un alt pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, printre acestea numarandu-se și retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate. Potrivit CNN, citat de Mediafax, miniștrii europeni de Finanțe au decis sancțiuni care vizeaza peste 600 de cetațeni ruși. Potrivit sursei citate,…

- Uniunea Europeana a aprobat, marți, noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, printre acestea numarandu-se interdicții privind investițiile in sectorul energetic rusesc, exporturile de bunuri de lux și importurile de produse din oțel din Rusia, anunța Reuters. Noul set de restricții…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

