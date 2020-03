Al șaptelea deces din cauza COVID-19 In aceasta seara a fost inregistrat și cel de- al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus.Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de21.03.2020. Citește și: 'ERAM FERICITI SI NU STIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist spaniol Pacientul necesita dializa și a fost contact de salon cu un alt pacient dializat,confirmat cu COVID 19 pe data de 20.03.2020 și care a fost transferat in Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș unde a decedat. Pacientul necesita dializa și a fost contact de salon cu un alt pacient dializat,cu19 pe data de 20.03.2020 și care a fost transferat in Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș unde a decedat. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

