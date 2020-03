Al şaptelea caz de coronavirus în România: o tânără din Timișoara Coronavirusul iși face tot mai mult simțita prezența in Romania. In urma testelor realizate la Timișoara, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv. Concret, este vorba despre o colega a adolescentului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Tanara a fost transferata la spitalul Victor Babeș din Timișoara. Celelalte 25 de persoane care au intrat in contact cu tanarul de 16 ani, au fost depistate negativ. Persoanele vor ramane in continuare in izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, conform masurilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

