Al-Qaida nu este prezenta in Afganistan si miscarea talibana nu are relatii cu aceasta, a declarat purtatorul de cuvant al biroului politic al talibanilor, Mohammad Naeem, intr-un interviu pentru postul de televiziune Al Hadath, informeaza duminica Reuters.



El a adaugat ca sunt in curs discutii cu SUA si cu alte tari cu privire la situatia din Afganistan, dupa ce miscarea islamista a preluat puterea la Kabul, in urma cu o saptamana.



Un raport al ONU indica in ianuarie ca in Afganistan mai sunt cateva sute de combatanti ai Al-Qaida si ca talibanii mentin relatii apropiate…