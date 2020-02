Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de studenti sauditi la aviatie militara au fost consemnati la sol in Statele Unite, din motive de siguranta, dupa ce un locotenent al fortelor aeriene ale Arabiei Saudite a deschis focul si a omorat trei oameni, saptamana trecuta, la o baza americana din Florida, au declarat marti oficiali…

- Tanarul saudit care a comis atacul armat de la baza militara din Pensacola, Florida, a postat mesaje antiamericane și anti-Israel pe Twitter inainte de a ucide trei persoane, a declarat un oficial american pentru agenția The Associated Press.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania.…

- Tânarul saudit care a comis atacul armat de la baza militara din Pensacola, Florida, a postat mesaje antiamericane și anti-Israel pe Twitter înainte de a ucide trei persoane, a declarat un oficial american pentru agenția The Associated Press. Autoritațile cred ca atacatorul a postat mesaje…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un locotenent…

- Investigatiile au continuat sambata la o zi dupa atacul armat care a facut trei morti la baza aeronavala Pensacola din Florida, in special pentru a stabili daca sauditul, aflat la pregatire militara in Statele Unite, a actionat singur, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Vom lamuri totul in legatura…

- Sauditul care a ucis vineri trei persoane la baza aeronavala Pensacola din Florida a publicat inaintea atacului sau mesaje ostile fata de Statele Unite, a afirmat grupul de supraveghere online a miscarilor jihadiste SITE, noteaza AFP . Atacatorul din Florida ar fi publicat pe Twitter mesajele ostila…