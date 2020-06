Al-Qaeda încearcă să exploateze protestele cauzate de moartea lui George Floyd Al-Qaeda încearca sa exploateze activ protestele care au loc în Statele Unite, urmarind sa se înfațișeze drept &"campioana a celor oprimați&" atât pentru musulmani cât și alții, relateaza BBC.



În ultimul numar One Ummah, revista online a grupului jihadist, este folosita imaginea emblematica a lui George Floyd în ultimele sale momente în viața și o lucrare a artistului stradal Banksy pentru a-și transmite mesajul protestatarilor de pe strazile SUA.



Ediția în limba engleza a revistei, țintita în mod clar înspre publicul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

