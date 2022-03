Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timișoara s-a impus pe terenul unei contracandidate la calificarea in play-off, CSM Baschet Petrolul Ploiești. Alb-violeții au controlat meciul și s-au impus meritat dupa un meci de calitate cu 93-85. Baschetbaliștii violeți s-au instalat la conducere dupa startul partidei și au construit victoria…

- SCM Timisoara a inceput cu o victorie importanta o luna in care mai are de disputat cinci partide. A fost 93-85 in fief-ul lui CSM Petrolul Ploiesti, ceea ce inseamna ca baschetbalistii alb-violeti au ajuns la zece victorii stagionale. Primul sfert a fost castigat de banateni, la pas, scor 24-18. Urmatoarea…

- De marți, Timișoara are buget pe anul 2022. Unul votat cu o ședința surprinzator de … de bun simț, fara certuri cu voci ridicate și cuvinte care se folosesc in alte medii decat o ședința de plen de consiliu local. Au fost zeci de amendamente depuse, unele au trecut, unele nu, suma de doua miliarde ...…

- Ripensia s-a despartit astazi oficial de mijlocasul ivorian Yuri-Stephane Coulibaly. Jucatorul in varsta de 23 de ani nu se mai prezentase la echipa in noul an. Timisorenii au ajuns astfel la sapte despartiri in aceasta iarna. Azi e ultima zi de transferuri iar Coulibaly a acceptat rezilierea contractului…

- Invitat, joi seara, la emisiunea Drumul Bun realizat de jurnalista Iucu Nadia la Televiziunea Europa Nova, primarul Dominic Fritz paseaza orice responsabilitate concreta pentru situația dezastruasa in care a ajuns Timișoara din punct de vedere al termoficarii. Vinovații de serviciu in discursul propagandistic…

- Echipa de baschet masculin SCMU Craiova este prima calificata la Turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat miercuri, in sferturile competitiei, formatia SCM Timisoara. SCMU Craiova s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 82-65 (34-33). In tur, SCM Timisoara a castigat cu scorul…

- SCM OHMA Timișoara a facut un pas important spre calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a caștigat manșa tur din sferturi, 97-87 cu SCMU Craiova. Desigur, calificarea se joaca in Banie, iar marele regret este ca ecartul putea fi puțin mai mare. Inceputul partidei a fost echilibrat, apoi…

- Timișorenii sunt invitați joi, 16 decembrie, la Marșul Eroilor Revoluției din 1989. Evenimentul organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria”, devenit tradiție la Timișoara, a debutat in 2005 și reunește, la fiecare sfarșit de an, sute de participanți. Intalnirea are loc la ora 18:30, in…