Al patrulea sezon din „The Handmaid’s Tale” iese la sfârşitul lunii aprilie Cel de-al patrulea sezon al serialului „Povestea slujitoarei/ The Handmaid’s Tale” va fi lansat la finalul lunii aprilie, iar Hulu a prezentat recent un nou teaser cu Elizabeth Moss in rolul June Osbourne. Productia Hulu a fost premiata cu doua Globuri de Aur, iar primele trei sezoane ale serialului-drama au primit in total 15 trofee Primetime Emmy. In 2017, a fost premiat cu Emmy pentru „cel mai bun serial drama original”, iar actrita Elizabeth Moss a fost premiata pentru interpretare. Al patrulea sezon va fi lansat pe 28 aprilie. Producatorii au confirmat ca serialul va avea si al cincelea sezon.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

