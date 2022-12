Mercur retrogradeaza in semnul de Pamant al Capricornului in Decembrie 2022. Semnele de pamant reflecta stabilitatea și echilibrul. Cu toate acestea, stabilitatea este perturbata din cauza lui Mercur retrograd in Capricorn. Faza pre-umbra a lui Mercur retrograd, a patra de acest fel in anul 2022, incepe pe 12 Decembrie 2022. Mercur retrogradeaza in Capricorn la 24°21′ Capricorn pe 29 Decembrie 2022. Faza retrograda se termina in Capricorn la 8°08′ Capricorn pe 18 Ianuarie 2023. Perioada post-umbra se termina la 24°21′ Capricorn pe 7 Februarie 2023. Staționarea retrograda a lui Mercur incepe in…