Al patrulea mariaj al Pamelei Anderson a durat…12 zile!

- Cei doi nu au depus inca actele pentru a primi certificatul de casatorie. „Am fost miscata de calduroasa primire a uniunii mele cu Jon. Am fi foarte recunoscatori pentru sprijinul vostru avand in vedere ca ne separam un timp pentru a reevalua ce ne dorim de la viata si de la noi. Viata este o calatorie…

