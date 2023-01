Stiri pe aceeasi tema

Unul dintre inginerii de top ai lui Vladimir Putin a murit subit, la varsta de 74 de ani. Este cel mai recent deces in randul elitei militare și științifice a Rusiei in acest an, scrie Dailymail. Vladimir Nesterov, cel care a proiectat racheta rusa Angara, facand posibile visele lui Putin de a explora…

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis, vineri, condoleanțe omologului sau brazilian pentru decesul, cu o zi inainte, al legendei fotbalului, Pele, un „om remarcabil" și „fiu ilustru al poporului brazilian", a anunțat Kremlinul intr-un comunicat. „Datorita talentului sau, abilitaților sale unice,…

Alina Kabaeva, 39 de ani, fosta campioana olimpica la gimnastica, a ținut sambata un discurs la inaugurarea unui centru de gimnastica din Soci, vestul Rusiei. Kabaeva, despre care se speculeaza ca formeaza un cuplu cu președintele rus, n-a spus un cuvant despre razboiul din Ucraina sau despre Vladimir…

Consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, ar fi avut discutii confidentiale cu Iuri Usakov, consilier diplomatic al lui Vladimir Putin, si cu Nikolai Patrusev, secretar al Consiliului de securitate al Rusiei, spune Le Figaro, citat de Rador.

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat vineri o lege federala, care confera voluntarilor un statut similar cu cel al militarilor Forțelor Armate Ruse, potrivit Ria Novosti, relateaza Rador.

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, a confirmat ca rușii mobilizați iși cumpara singuri propriile echipamente militare, scrie Gazeta.ru, potrivit Rador.

Kremlinul vrea sa caștige timp pentru a pregati o „ofensiva la scara larga" la inceputul lui 2023, spun surse citate de siteul independent Meduza, care precizeaza ca președintele rus Vladimir Putin este dispus sa negocieze cu Ucraina un acord de pace temporar. Acesta ar include o posibila retragere…

