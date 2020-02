Al patrulea deces provocat de gripă In urma cu doar cinci zile de la acest deces, o alta femeie si-a pierdut viata din aceeasi cauza. E vorba de o ieseanca de 40 de ani care era nevaccinata si care nu suferea de boli asociate. In cazul ei, evolutia bolii a durat 24 de ore, fiind caz unic in ultimii doi ani. Revenind la evolutia bolii gripale, la nivel national, ieri, s-au mai inregistrat inca trei decese provocate de virusul gripal tip A. Este vorba despre doua femei din judetele Alba si Prahova, d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

