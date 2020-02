Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru transporturi al FranAei, Jean-Baptiste Djebbari, a declarat luni cAƒ nu este necesarAƒ A®nchiderea frontierei cu Italia, A®n pofida rAƒspA¢ndirii coronavirusului, transmite Reuters.

- Zeci de oameni au protestat noaptea trecuta in Bechet, dupa ce au aflat ca doljenii care vin din Italia, din zone unde a fost semnalata prezenta coronavirusului, pot fi cazati in campusul scolar din localitate. Un avion cu 136 de pasageri a aterizat deja pe Aeroportul Craiova. Protestul…

- Protest cu scandal, la Bechet, Romania. Zeci de oameni au ieșit, aseara, in strada, dupa ce autoritatile au anuntat ca toate persoanele care vin din zonele de carantina din Italia ar putea fi izolate intr-un campus scolar din Bechet.

- Nu sunt scanere termice, nici culoare separate, iar epidemiologul vine doar chemat Iasul are sase destinatii pe Italia cu trei frecvente pe saptamana. Ieri, de exemplu, in jurul orei 11 a aterizat cursa de Roma, iar in noaptea de duminica spre luni cea de Bergamo, oras apropiat celor care deja se…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din județul Arad s-a intrunit, in aceasta seara, pentru implementarea masurilor preventive necesare in contextul apariției cazurilor de imbolnaviri cu CONVID 19 in cateva localitați din Italia. Ținand cont de specificul Aradului ca județ de frontiera, de…

- Numarul de cazuri de persoane infectate cu Coronovarus in Italia este in crestere, motiv pentru care premierul Giuseppe Conte a anuntat amanarea tuturor evenimentelor sportive in regiunile Veneto si Lombardia.

- Nu mai puțin de 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, au intrat in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost...

- Autoritațile italiene au anunțat, sambata, ca o a doua persoana infectata cu coronavirus a murit. Este al doilea deces inregistrat de Italia in mai puțin de 24 de ore și, de asemenea, este al doilea cetațean european care este rapus de virusul aparut in China, potrivit digi24.