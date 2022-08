Stiri pe aceeasi tema

- India a confirmat primul deces cauzat de variola maimutei in statul sudic Kerala, fiind vorba despre un tanar in varsta de 22 de ani, care s-a intors recent din Emiratele Arabe Unite, relateaza BBC.

- Un pacient infectat cu variola maimutei a murit in Spania, a anunțat ieri Ministerul Sanatații spaniol, citat de Reuters. Este primul deces asociat acestei boli raportat in Europa și al doilea inregistrat in afara Africii, unde a aparut pentru prima data virusul. Primul deces ca urmare a infectarii…

- Ministerul Sanatatii a anunțat, marti, ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 22 de ani din Bucuresti. Conform sursei citate, starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare in spital. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticati…

- Peste 8.200 de cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in Europa, potrivit datelor centralizare de Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor (ECDC). Numarul infectarilor a depașit 2.000 de cazuri in Spania, cu circa 800 de noi pacienți doar in ultima saptamana. In Marea Britanie…

- In Romania au fost diagnosticate trei noi cazuri de variola maimutei, a transmis Ministerul Sanatatii (MS). Este vorba despre trei barbati, cu varste intre 24 si 38 de ani, din Bucuresti, starea lor de sanatate fiind buna. Potrivit MS, cei trei barbați sunt din Bucuresti și au varste de 24 de ani, 33…

- Numarul de cazuri de variola maimutei confirmate la nivel mondial a ajuns la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat de Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC). Potrivit raportului, numarul bolnavilor a crescut, in aceste state, de 5,76…

- Grecia a anunțat primul caz suspect de variola maimuței, la un turist roman in varsta de 29 de ani, care calatorise in vacanța din Marea Britanie in Kefalonia, alaturi de iubita lui. Testele au aratat insa ca acesta are varicela, nu variola maimuței, relateaza portalul de știri Protothema, care citeaza…