Stiri pe aceeasi tema

- Actrita israeliana Meital Dohan (40 de ani) a dezvaluit intr-un interviu problema pe care o presupune diferenta de varsta intr-un cuplu, considerand ca cei 40 de ani care o despart de Al Pacino (79 de ani) sunt obstacol prea mare, relateaza online ziarul spaniol ABC. Diferenta de varsta este un lucru…

- Leornado DiCaprio și-a recunoscut oficial relația cu Camilla Morrone. Cei doi formeaza un cuplu de mai mulți ani, insa pana acum nu s-au afișat impreuna la niciun eveniment. Leonardo, in varsta de 45 de ani, a participat la gala decernarii premiilor Oscar, unde a fost nominalizat pentru cel mai bun…

- Keanu Reeves a venit insoțit la gala premiilor Oscar, insa cea care i-a fost alaturi nu a fost iubita sa, ci mama lui. Actorul in varsta de 55 de ani a pașit pe covorul roșu la brațul mamei sale, Patricia Taylor, un cunoscut designer de costume. Keanu a aratat perfect intr-un smoching negru, in timp…

- Actorul Michael Hoch, in varsta de 49 de ani, și-a cunoscut iubita, Sarah Schoop, in 2016, intr-un teatru, cand ea avea doar 17 ani, scrie ciao.ro. Tanara, din Wuppertal, Germania, servea bauturi la teatru cand l-a cunoscut pe Michael Hoch, care se pregatea sa joace intr-un spectacol. In acea…

- Camila Morrone a facut declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește cu starul hollywoodian Leonardo Dicaprio. Acesta a vorbit și despre diferența de varsta dintre ea și celebrul actor, relateaza El Pais.Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Los Angeles Times, camila Morrone, iubita…