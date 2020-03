Al optulea proces in instanta, cu privire la acordarea burselor elevilor, castigat de AEC

Stiri pe aceeasi tema

- # „De ce spun ca imi dau energie și imi factureaza pe apartament, daca eu nu mai am nici țevi?” Un piteștean debranșat de mult timp de la sistemul centralizat de termoficare, care s-a razboit cu societatea Termo Calor Confort in instanța și a caștigat, spune ca inca primește facturi pentru energie,…

- Inca doua primarii din judetul Constanta sunt obligate prin instanta sa acorde elevilor bursele cuvenite. Dupa Cogealac si Medgidia, primariile Topalu si Nicolae Balcescu au pierdut procesul intentat de Asociatia Elevilor din Constanta.

- In premiera in Romania, un consiliu local e obligat sa acorde burse pentru elevi pentru semestrul trecut. Victoria a fost obtinuta de Asociatia Elevilor din Constanta, care a dat in judecata administratia unui oras care ignora drepturile propriilor copii.

- In premiera in Romania, un consiliu local e obligat sa acorde burse pentru elevi pentru semestrul trecut. Victoria a fost obtinuta de Asociatia Elevilor din Constanta, care a dat in judecata administratia unui oras care ignora drepturile propriilor copii.

- Asociația Elevilor din Constanța acuza Executivul ca pune in pericol acordarea burselor școlare și cere retragerea unui proiect de hotarare de Guvern care reglementeaza acest aspect. Proiectul urmeaza sa stabileasca cuantumul minim al burselor și, in lipsa fondurilor de care dispun primariile, școlarii…

- Asociația Elevilor din Constanța anunța ca va face plangere penala pe numele membrilor Guvernului, pe care ii acuza ca sunt responsabili pentru problema elevilor carora nu li se deconteaza transportul. „Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va depune marți o cerere de incepere a urmaririi penale pe…

- Peste 800 de tineri romani in varsta de 18 ani urmeaza sa primeasca un permis de calatorie in cadrul celei de-a patra runda a inițiativei DiscoverEU, care a atras in jur de 75 000 de cereri din intreaga Europa. Aleși pe baza unor criterii de selecție prestabilite și a unor cote specifice per stat membru,…

- Compania Naționala de Investiții poate semna contractul de restaurare a Cazinoului din Constanța dupa ce societatea care se opunea rezultatului licitației a renunțat la contestația de la CNSC. Astfel, dupa cinci ani de incercari și patru licitații anulate, cladirea Cazinoului din Constanța, monument…