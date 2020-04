Al Jazeera scrie despre Romania in vreme de pandemie: Autoritatile spun ca au de toate, medicii disperati apeleaza la micii producatori pentru echipamente

Al Jazeera scrie despre Romania in vreme de pandemie: Autoritatile…

Al Jazeera, site-ul televiziunii qatareze, scrie despre cum face fata Romania crizei provocate de coronavirus: autoritatile spun ca avem echipamentele necesare pentru protectia cadrelor medicale, in timp ce medicii apeleaza disperati la micii producatori...



"Unde statul roman s-a chinuit, poporul roman a facut un pas in fata", titreaza sursa citata.



"In ultimii 30 de ani, sistemul medical din Romania a avut de suferit din cauza coruptiei la nivel inalt, emigrarea personalului medical si din cauza faptului ca aloca cei mai putini bani pe cap de locuitor pentru cheltuieli cu…