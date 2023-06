Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid cauta sa se replieze rapid dupa plecarea lui Karim Benzema (35 de ani), cel care a semnat cu Al-Ittihad. "Galacticii" au avut doua variante pentru inlocuirea francezului, Kai Havertz, de la Chelsea, și Harry Kane, de la Tottenham.

- Al Ittihad (echipa lui Karim Benzema) și Al Nassr (echipa lui Cristiano Ronaldo) se bat pe semnatura lui N'Golo Kante (32 de ani), mijlocașul lui Chelsea. Internaționalul francez ramane liber de contract in aceasta vara, dupa ce negocierile cu Chelsea au stagnat, ca urmare a accidentarii lui Kante din…

- Real Madrid a anuntat despartirea de fostul international belgian Eden Hazard, jucator pentru care formația spaniola platise nu mai puțin de 115 de milioane de euro in urma cu patru ani. „Real Madrid si Eden Hazard au ajuns la un acord pentru incheierea contractului jucatorului, incepand cu data de…

- Real Madrid il vrea pe atacantul lui Chelsea, Kai Havertz (23 de ani), in cazul in care Karim Benzema (35 de ani) pleaca la Al-Ittihad, care i-a propus 400 de milioane de euro pentru doi ani de contract. Real Madrid iși continua ofensiva pe piața transferurilor. Dupa mijlocașul Jude Bellingham, ca și…

- Sportivul kenyan Kelvin Kiptum a castigat, duminica, Maratonul de la Londra, cu al doilea cel mai bun timp din istorie, cu 2 ore, 1 minut si 25 de secunde, la 16 secunde de recordul mondial al lui Eliud Kipchoge. Kiptum, care devenise al treilea cel mai bun alergator din lume la primul sau maraton,…

- Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a explicat de s-a suparat Karim Benzema (35) pe el in timpul meciului cu Chelsea. Pe Stamford Bridge, in minutul 71, Benzema era schimbat cu Tchouameni. Scorul era 1-0 pentru Real, 3-0 la general, iar Ancelotti considera calificarea tranșata.…

- Boxerul japonez Ryota Murata, fost campion olimpic ca amator si campion mondial ca profesionist, si-a anuntat marti retragerea, la 37 de ani, afirmand ca nu mai are provocari care sa-l convinga sa ramana in activitate, informeaza AFP.Murata a devenit primul japonez medaliat cu aur la categoria mijlocie,…

- N’Golo Kante, 31 de ani, a fost inconjurat de prea mulți agenți. Unul dintre impresarii ramași in afara transferului de la Leicester la Chelsea și-a pus fratele sa-l amenințe in stil mafiot. In Franța, nu doar Paul Pogba a trecut printr-o intamplare șocanta. PP a fost rapit, sechestrat și amenințat…