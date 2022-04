Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate Olimpiada interdisciplinara de romana și religie – Cultura si spiritualitate romaneasca – etapa județeana Alba 2022 La etapa județeana Alba a Olimpiadei naționale interdisciplinare de limba si literatura romana si religie – Cultura si spiritualitate romaneasca, organizata pentru clasele V-XII,…

- Teatrul Dramaturgilor Romani prezinta miercuri, 16 martie, incepand cu ora 19:00, spectacolul „BRANCUȘI, DRAGOSTEA MEA!”, eveniment comemorativ la implinirea a 85 de ani de la moartea marelui artist. Inspirat de cartea Brancuși, dragostea mea!, a Claudiei Motea, tradusa și publicata deja in zece limbi,…

- Lucia Bibarț Articol publicat in Așii Romaniei din 22 noiembrie 2021 Exista ființe care prin anduranța la suferința, prin lupta și chiar jertfa de sine pentru o idee, pentru un ideal, sunt comparate cu sfinții, numite, tratate chiar, ca sfinți…. Exista ființe care prin anduranța la suferința, prin lupta…

- In aceasta dimineața, la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica “Ion Luca Caragiale” (UNATC), a avut loc conferința de presa de lansare a Festivalului de cinema italian contemporan “Noua cinematografie italiana in Romania”, organizat de Ambasada Italiei la București, Institutul…

- Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultura din București, in colaborare cu Cinecitta Luce, organizeaza in perioada 9-13 martie festivalul „Noua cinematografie italiana in Romania”, o intalnire cu cele mai bune producții ale cinematografiei italiene din ultimii trei ani. Proiecțiile vor avea loc…

- Liliana Moldovan Romanul “Oglinda de apa “de Al.Florin Țene, aparut la Editura Napoca Star, din Cluj-Napoca este o fresca a comunitații orașului natal. Romanul este o adevarata saga despre oameni, colegi de școala, evenimente petrecute in perioada de trista amintire a anilor 1942-1960, cand sub cizma…

- Peter Henrici, solistul trupei germane de folk metal Feuerschwanz, care a realizat un spectaculos cover rock dupa ”Dragostea din Tei”, hit-ul trupei O-Zone, a acordat un interviu exclusiv pentru ”Adevarul”, in care vorbeste, printre altele, despre frumusetea limbii romane

- Prof. dr. Florina Calafeteanu Prolificul scriitor și ziarist Al.Florin Țene continua seria romanelor“intre realitate și poveste “ despre scriitori. Dupa apariția romanelor despre Gib I.Mihaescu, Macedonski, Minulescu, Radu Gyr, Traian Dorz, Valeriu Gafencu, acum a aparut, in aceași serie, romanul despre…