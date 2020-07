Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER): “Al doilea val de Covid-19 va duce la o catastrofa sanitara si la colapsul economiei in conditiile in care inca nu exista un tratament. Distantarea individuala si portul mastii raman singurele mijloace eficiente pentru a evita…

- Relaxarea masurilor de prevenire a extinderii noului coronavirus (COVID-19) in Romania a dus la o creștere a numarului de cazuri zilnice aparute pana aproape de media inregistrata in aprilie, atunci cand cifrele au explodat in preajma sarbatorilor...

- Romania a ieșit din stare de urgența și a intrat in stare de alerta cand numarul de noi cazuri de coronavirus era in scadere, in timp ce numarul pacienților vindecați creștea. A doua etapa a relaxarii a fost adoptata tot pe fondul unui numar redus de cazuri. Situația s-a schimbat insa in ultimele zile,…

- Premierul Ludovic Orban a facut un nou apel catre romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare sociala. Acesta a avertizat ca se poate ajunge la noi restricții daca numarul cazurilor de COVID-19 continua sa creasca. Evoluția cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Romania a aratat…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, dorește ca toți angajații canadieni sa beneficize de 10 zile de concediu medical platit pe an, pentru a preveni apariția celui de-al doilea val al epidemiei de COVID-19, scrie presa din Ottawa, anunța MEDIAFAX.Prim-ministrul canadian a declarat, intr-o conferința…

- Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate și externate, 1016 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate. Totodata,…

- Economia mondiala s-a confruntat cu o criza extrem severa dupa cel de-al Doilea razboi mondial, de pe urma raspindirii COVID-19. Acest lucru a fost declarat luni, 20 aprilie, de ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi, relateaza TASS cu referire la agenția Kyodo. „Impactul asupra…