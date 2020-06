Al doilea val de ”ciumă roșie” lovește România! Ofițerii de poliție judiciara detașați pe langa structurile de Parchet in frunte cu chiar Direcția Naționala Anticorupție -acolo unde mananca un ”cozonac” frumos de atata amar de vreme s-au intors la ceea ce știu ei sa faca mai bine. Astfel ca dupa aproape doi ani de ”șomaj tehnic”, acum tocmai ce s-au apucat sa sape […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele 18 hotarari adoptate ieri de CNDC, cea cu amendarea presedintelui Klaus Iohannis a tinut capul de afis, dar lui Nastase i-au atras atentia si altele. Una dintre ele reprezinta o mare problema de imagine pentru social-democrati si s-a transformat in stigmat. Este vorba despre „ciuma rosie”,…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a declarat, luni, la Ora Guvernului, ca Guvernul a facut to ce este posibil in situatia data si a cerut PSD sa nu mai vorbeasca despre responsabilitate. ”Voi vorbti de responsabilitate? Ati batut romanii in strada la 10 august”, a afirmat Roman, adaugand…

- Doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a transmis un avertisment pentru intreaga țara, precizand cand se așteapta ca in Romania sa apara cel de-al doilea val al epidemiei de coronavirus (COVID-19).

- E nebunie! Coronavirusul lovește nu doar spitalele din Romania, ci și justiție. Conform unor informații ȘTIRIPESURSE.ro, Judecatoarea Mariana Ignat, președintele Tribunalului Suceava, a fost testata și a fost confirmata ca fiind infectata cu COVID-19. Testele de coronavirus au mai aratat ca și alți…

- Cap Limpede, stiri adevarate: In timp ce romanii mor pe capete si stau ingrijorati in spatele ecranelor pentru a urmari ce se intampla in Romania si in lume cu pandemia de coronavirus, PSD-istii isi fac reclame agresive cu ce masuri ar trebui luate. Unde sunt spitalele regionale? Asta, desi trei ani…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Ieri, dl. Iohannis a avut un dialog la distanța cu managerii spitalelor. Dupa ce, cu o zi inainte, feciorelnicul Werner și-a batut joc de pensionari (pe motivul subliminal ca-i tot voteaza pe pesediștii aștia…), acum a venit randul sa-i ia la mișto pe doctori, spunandu-le el…

- A fost o zi neagra pentru Romania in ceea ce privește numarul celor confirmați ca fiind bolnavi de coronavirus. Dupa ce peste zi numarul cazurilor a ajuns la 25, in seara zilei de 10 martie, trei noi cazuri au fost confirmate, ceea ce declanșeaza cel de-al doilea ... The post Trei noi cazuri de coronavirus…

- Totul a inceput in ianuarie 1945, atunci cand liderul Partidului Comunist din Romania, Gheorghe Gheorghiu-Dej, este chemat la Moscova si impreuna cu Ana Pauker merg la Stalin, care le traseaza instructiuni clare pentru acapararea rapida a puterii din Romania, respectiv controlul ministerelor cheie si…