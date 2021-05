Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record de decese de la COVID-19: 3780 de persoane au murit de aceasta boala in India intr-o zi. Pe parcursul saptamanii țara inregistreaza niște cifre tragice : de exemplu, pe 29 aprilie, autoritațile au anunțat ca in ultimile 24 de ore au fost inregistrate 3645 de

- India a inregistrat peste 2.000 de decese cauzate de COVID-19 si 295.000 de noi infectari in ultimele 24 de ore, unul dintre cele mai grave bilanturi zilnice din lume de la inceputul pandemiei, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- 187 de persoane au intrat in carantina și alte 110 in izolare, ieri, in județul Timiș. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, 170 de timișeni au fost confirmați cu aceasta boala in ultimele 24 de ore. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19…

- India a lansat un „festival al vaccinarii” pentru a imuniza un numar cat mai mare de persoane in urmatoarele patru zile, dupa o creștere puternica a cazurilor noi de infectare și o zi in care s-a inregistrat un numar record de peste 152.000 de cazuri noi.

- Turcia a inregistrat 44.756 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai dur bilant zilnic de la startul pandemiei pana acum. Numarul cazurilor a crescut in contextul in care in martie presedintele Recep Tayyip Erdogan a relaxat restrictiile din pandemie. Luni,…

- Polonia inchide incepand de sambata marile centre comerciale, scolile, gradinitele, frizeriile si limiteaza serviciile religoase, dupa ce joi a inregistrat un nou record zilnic al cazurilor de COVID-19 si sistemul sau sanitar a ajuns la limita, potrivit declaratiei premierului Mateusz Morawiecki, care…

- Bulgaria a inregistrat 4.851 de cazuri de Covid-19 in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare bilanț zilnic de pana acum, potrivit datelor guvernamentale, informeaza hotnews .Infecțiile au fost raportate dupa efectuarea a circa 18.800 de teste PCR și rapide, rata de pozitivare fiind de 23%, noteaza…

- India a inregistrat vineri 39.726 cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar zilnic inregistrat in acest an. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al 12-lea ceas' India…