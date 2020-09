O țara din centrul Europei se confrunta in aceasta perioada cu o explozie a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a anunțat ca țara a intrat in al doilea val de infectari. Austria, o țara cu noua milioane de locuitori, a inregistrat de la inceputul pandemiei 33.000 de cazuri de infectari și 750 de decese. De vineri pana sambata autoritațile au raportat 870 de noi cazuri de imbolnaviri. Jumatate dintre cazuri au fost raportate chiar in capitala, in Austria. Anunțul conform caruia țara a fost lovita de al doilea val de infectari a fost facut duminica,…