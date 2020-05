Al doilea tur al alegerilor municipale din Franţa a fost fixat pentru 28 iunie Al doilea tur al alegerilor municipale din Franta va avea loc pe 28 iunie, la mai mult de trei luni dupa un prim tur controversat organizat in plina pandemie, a anuntat vineri premierul francez Edouard Philippe, informeaza AFP si dpa. "Dupa ce am cantarit toate argumentele pro si contra, credem ca viata democratica trebuie sa-si reintre in drepturi", a declarat Philippe in timpul unei conferinte de presa, subliniind ca aceasta decizie este "reversibila" in functiile de conditiile sanitare. Scrutinul va fi organizat in aproximativ 5.000 de comune unde primul tur nu a fost decisiv. Executivul francez… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

