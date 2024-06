Stiri pe aceeasi tema

- Un document, despre care Hotnews a scris ca a fost furnizat de catre PSD unei parți a presei, sustine ca Nicusor Dan a colaborat cu Securitatea si ca a dat note informative despre colegii din lotul olimpic de matematica atunci cand avea 17 ani. „Am avut doar acele interactiuni obligatorii” pentru cei…

- Acesta face parte din comanda de 37 de unitati pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). ”Al doilea tren electric Alstom Coradia Stream a ajuns tractat in Romania, la punctul de frontiera Episcopia Bihor. Acesta rama a fost special echipata pentru teste, iar culoarea finala se va aplica integral…

- ​Primul tren nou cumparat de Romania in ultimii 20 de ani, o rama electrica Alstom Coradia Stream, a ajuns in țara la final de 2023, insa va circula cu pasageri in cel mai bun caz in decembrie 2024, a spus șeful Alstom pentru Romania, citat de Club Feroviar. In total vor ajunge 37 de trenuri in țara,…

- Sorana Cirstea a debutat cum nu se putea mai bine la turneul WTA de la Roma, unde a invins-o in turul al doilea pe cehoaica Brenda Fruhvirtova (102 WTA), scor 7-5, 6-0. Primul set a fost unul echilibrat, romanca reușind patru break-uri, dar și cedand trei servicii. In schimb, setul al doilea a fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre lucrarile la cele mai importante autostrazi din Romania și a facut referire și la Autostrada Moldovei, una dintre cele mai așteptate de catre romani. Cea mai așteptata autostrada incepe sa prinda contur, incet, incet. Marcel Ciolacu a anunțat cand se va circula…

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania – Forumul Județean Salaj, in parteneriat cu Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj și Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Zalau, organizeaza sambata, 20 aprilie, o noua ediție a festivalului MAIFEST. Program manifestarii este urmatorul: pana la ora…

- FOTO Unul din cele 37 de trenuri electrice, cumparate de Romania, care vor circula cu pana la 160 km/h, fotografiat in gara din Alba Iulia Unul din cele 37 de trenuri electrice, cumparate de Romania, care vor circula cu pana la 160 km/h, fotografiat in gara din Alba Iulia Unul din cele 37 de trenuri…

- Mocanița, trenul cu ecartament ingust care circula prin munți, este considerata una dintre cele mai atractive experiențe turistice din Romania. Sunt cel puțin șapte astfel de trenuri in țara, cel mai cunoscut fiind cel din Maramureș. Mai exista in Mureș, Alba, Bistrița, Covasna și Hunedoara.